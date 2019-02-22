أوديشو يعلن أستقالته من تدريب الزوراء

2019/02/22 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم مدرب الزوراء أيوب أوديشو استقالته من منصبه بشكل رسمي وودع

لاعبيه قبل مغادرة ‏النادي وابلغهم بقراره الرسمي.‏والتزمت إدارة النادي الصمت ولم تعلق على الموضوع رغم أن الفريق

تنتظره مباريات ‏مهمة في دوري أندية أبطال أسيا حيث يفتتح مشواره

الأسيوي في الرابع من شهر مارس/ ‏آذار المقبل أمام فريق ذوب اهن

الإيراني في مدينة أصفهان.‏وتأتي استقالة أوديشو لاستمرار الأزمة المالي الخانقة التي يمر بها

نادي الزوراء، حيث لم ‏يستلم الفريق دينارا واحدا هذا الموسم من الجهة

الراعية للنادي والتي يرتبط بها بشكل ‏رسمي وزارة النقل .



‏وظهرت المعاناة بشكل واضح على الزوراء في الجولتين الأخيرتين من

الدوري حيث، فاز ‏في الجولة السابعة عشر من المسابقة على الحسين

بالثواني الأخيرة من الوقت بدل من ‏الضائع، وتكرر الحال في الجولة

الأخيرة عندما أدرك التعادل مع الديوانية في الثواني الأخيرة ‏رغم أن

المباراة في ملعب الشعب الدولي.‏

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