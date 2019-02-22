2019/02/22 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / قائد شرطة البصرة يعلن عن تسليم الكويت رفات 300 أسير كويتي

22/02/2019 14:55:00 PM |

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واع / مكتب البصرة / ع .ح

اعلن قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح ، الجمعة، عن تسليم الكويت رفات 300 أسير كويتي قتلوا في تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن عدد المفقودين الكويتيين في العراق 613 شخصا.

وذكر عضو لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين والعراقيين في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "تم العثور على رفات 300 أسير كويتي خلال السنوات الـ 15 الماضية، وجرى تسليمها إلى الكويت".

وأوضح أن "عمليات البحث عن رفات الأسرى الكويتيين مستمرة، ومؤخرا أجريت في محافظة ذي قار جنوبي العراق"، لافتا الى أن "عدد المفقودين الكويتيين في العراق الذين قتلهم النظام الصدامي يبلغ نحو 613 شخصا".

هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد حث العراق على مواصلة جهود البحث، بهدف حل مسائل المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الأخرى، منذ عام 1991.

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