سروة عبد الواحد تساند شقيقها: تهديد طالباني لشاسوار لا يعني إلا الخوف من مصيره

2019/02/22 | 15:15

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بغداد اليوم- بغداد

رأت النائبة السابقة، سروة عبد الواحد، الجمعة (22 شباط، 2019) أن ’’تهديد’’ نائب رئيس حكومة كردستان، قوباد طالباني، لرئيس الحراك الجديد شاسوار عبد الواحد، لا يعني إلا "الخوف من مصيره"، على حد تعبيرها.

وقالت عبد الواحد، في تغريدة عبر حسابها في تويتر، مساندة شقيقها: "لن نخاف من تهديداتكم..



ابناء البارزاني والطالباني لا يستطيعان فعل أي شيء فيه شجاعة"، مضيفة أن الاخيرين "تعودوا على الاختطاف والقتل والتهديد".

وأردفت: "لن نخاف منكم لأننا أقوى بإرادتنا وصدقنا".

وأشارت الى أن "تهديد قوباد طالباني لرئيس حراك الجيل الجديد ليس الا الخوف من مصيره".

بغداد اليوم- متابعة

نشر موقع "إرم" نيوز، الجمعة (22 شباط 2019) تقريرا تناول فيه الخلافات الحزبية في إقليم كردستان، التي رأى أنها تهدد، في حال تفاقمها، بتقسيم الإقليم الى ادارتين، على خلفية اختيار البرلمان الكردي "فالا فريد

بغداد اليوم- ديالى

أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الجمعة، بان الحشد الشعبي دخل الى عمق بساتين حوض الوقف شمال شرق بعقوبة.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تعقب خلايا داعش في حوض ا

بغداد اليوم- بغداد

خاطب وزير الصحة، علاء العلوان، الأمانة العامة لمجلس الوزراء لزيادة مخصصات الكوادر الصحية والتمريضية ورفع التسكين عنهم.

ووفقا لوثيقتين حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، تظهران مخاطبة وزير الصحة، علاء العلوان الأمانة العامة لم

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