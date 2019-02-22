في رحلة برية.. العراق يعيد دفعة جديدة من

2019/02/22 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية الجمعة إنها أعادت الى البلاد عشرات من اللاجئين العراقيين ممن لاذوا بتركيا في السنوات القليلة الماضية.

ولجأ الآلاف من العراقيين الى الاراضي التركية أو السورية، فيما نزح مئات الالاف الى إقليم كوردستان بعد سيطرة داعش على مناطقهم.



وتضاعف العدد بعد بدء معارك تحرير مناطقهم التي استمرت ثلاث سنوات وحولت الكثير من المنازل الى انقاض.

وقالت وزارة الهجرة في بيان تلقت كوردستان 24 نصاً منه إنها استقبلت 199 مواطناً عراقياً في تركياً كانوا يقطنون في مخيم اكدة التركي.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز إن هذه الدفعة تأتي "ضمن برنامج العودة الطوعية المجانية التي قدمتها الوزارة للراغبين بالعودة الطوعية من تركيا وعبر الطريق البري وفي منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك".

وأضاف أن العملية تتم "بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل والخارجية متمثلة بالسفارة العراقية في تركيا، إضافة إلى إدارة الأزمات المشتركة في دهوك وقوات امن المنفذ".

ولفت نوروز إلى أن "كادر الوزارة في أربيل ودهوك استقبلهم وخصص لهم حافلات تقلهم إلى ديارهم بعد تدقيق أسمائهم في قاعدة بيانات الجهات الأمنية إلى جانب تجهيزهم بالوجبات الغذائية السريعة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

ويمثل هذا العدد احدث دفعة من اللاجئين العراقيين تعود الى الديار عقب إعلان هزيمة تنظيم داعش.

ولم تحدد الوزارة المناطق الاصلية للاجئين.



وسبق ان اعاد العراق دفعات اخرى من اللاجئين في تركيا ومعظمهم كانوا من الموصل.

وكثفت السلطات العراقية مساعيها على الارض لإعادة النازحين واللاجئين الى ديارهم على شكل دفعات بعد سنوات من النزوح.





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