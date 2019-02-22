2019/02/22 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي،اليوم الجمعة، عددا من الانفاق لتنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال الواقعة جنوب شرق تلعفر بمحافظة نينوى.وقال الحشد في بيان تلقت"العهد نيوز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. الحشد الشعبي يدمر عددا من الانفاق لداعش جنوب شرق تلعفر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى.. الحشد الشعبي يدمر عددا من الانفاق لداعش جنوب شرق تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).