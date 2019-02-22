2019/02/22 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظاهرة مقلقة أثارت انتباه الحكومة ورعب السكان، لا تزال الثقوب الأرضية العملاقة تظهر وسط تركيا، مما أجبر السلطات على إغلاق بعض المناطق والحقول الزراعية

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