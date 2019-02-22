العتبة العلوية تباشر بتأهيل مدارس نواحي النجف الأشرف

2019/02/22 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..باشرت شعبة المتطوعين في العتبة العلوية المقدسة ،الجمعة، بتأهيل المدارس في عدد من نواحي وأقضية النجف الأشرف بالتعاون والتنسيق مع نخبة من الشباب المنتمين للمراكز ومنظمات المجتمع المدني.وذكر مسؤول شعبة المتطوعين أحمد الزوركاني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه” ضمن برنامج العتبة العلوية المقدسة لرعاية حملات تأهيل المدارس باشرنا بحملة جديدة انطلقت […]

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