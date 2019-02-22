روسيا: المساعدات الأمريكية لفنزويلا ذريعة لتحرك عسكري

2019/02/22 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ماريا زخاروفا

اتّهمت روسيا الجمعة الولايات المتحدة باستخدام تسليم المساعدات إلى فنزويلا ذريعة لشن عمل عسكري ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

واتّهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن بممارسة “استفزاز خطير”، وقالت إن جهود زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو لاستلام مساعدات أمريكية مكدّسة عند الحدود الكولومبية تشكل “ذرعية مناسبة لشن عملية عسكرية”.

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