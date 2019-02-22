نائب يشبه “حراك السفراء” في مدن العراق بـ “صراع القناصل” زمن العثمانيين!

2019/02/22 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس علق النائب عن كتلة الحل، محمد الكربولي، الجمعة، على جولات سفراء تركيا وايران والكويت، خلال ايام متقاربة بمناطق مختلفة من العراق، ملمحاً إلى تشابه هذا الامر مع ما حصل قبيل انهيار الدولة العثمانية.وقال الكربولي، في تغريدة على حسابه في تويتر تابعها “ناس” اليوم (22 شباط 2019)، إن “قبيل انهيار الدولة العثمانية, […]

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