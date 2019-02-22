ايرانية تخلع حجابها فوق منصة شارع الثورة في طهران وتثير غضب المارة

2019/02/22 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اقدمت شابة إيرانية على القيام بحركة احتجاج في بلادها ضد فرض الحجاب على النساء، فخلعت حجابها في شارع مكتظ وسط العاصمة طهران.وذكرت وسائل اعلام، تابعها “ناس”، اليوم (22 شباط 2019)، أن “الشابة أعظم جانغرافي اقدمت على خلع حجابها في شارع مكتظ وسط العاصمة طهران، ما عرضها للاعتقال وحكم عليها بالسجن، إلا […]

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