“فيفا” يمنع تشيلسي من التعاقد مع اللاعبين

2019/02/22 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي، عقوبة صادمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب تجاوزات في انتقالات بعض اللاعبين الشباب.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ،”BBC” أنه “جرى توقيع عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترتي الانتقالات المقبلتين، على تشيلسي، بسبب كسر لوائح انتقالات بعض اللاعبين الشباب”.واوضحت أن “العقوبة، شملت تغريم الفريق اللندني، 600 ألف فرنك […]

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