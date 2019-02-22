فيفا يمنع تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد حتى نهاية يناير 2020

2019/02/22 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منع نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع لاعبين جدد في سوقي الانتقالات التاليين، وذلك لخرقه القانون الذي يحكم اللاعبين تحت سن الثامنة عشر.

كما جرى تغريم النادي مبلغ 460 ألف جنيه إسترليني، وتغريم اتحاد كرة القدم الإنجليزي 390 ألف جنيه إسترليني.

ويحق للنادي أن يطعن في القرار في خلال 72 ساعة.

ولن يطبق الحظر على الفريق النسائي للنادي أو فريق كرة القدم الخماسية.

يأتي ذلك بعد تحقيق امتد على ثلاث سنوات أجراه "فيفا" في تعاقد النادي مع لاعبين أجانب دون سن الثامنة عشر وصل عددهم إلى 29 لاعبا.

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