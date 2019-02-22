القرغولي: تصاعد الحركة السياحية نحو مناطق البادية في ذي قار

2019/02/22 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير دائرة سياحة محافظة ذي قار أسعد القرغولي، اليوم الجمعة، عن تصاعد الحركة السياحية نحو مناطق البادية المحيطة بالمحافظة بعد الموجات المطرية الأخيرة وانتعاش الغطاء النباتي في تلك المناطق.

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