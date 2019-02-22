تباطؤ نمو أسعار المنازل بالصين لأدنى مستوى في 9 أشهر

2019/02/22 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباطأ نمو أسعار المنازل الجديدة في الصين إلى أدنى مستوى في 9 أشهر خلال يناير الماضي، في إشارة أخرى على أن تباطؤ اقتصاد البلاد يلقي بظلاله على ثقة المستهلكين.





وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الجمعة، ارتفاع متوسط أسعار المنازل في 70 مددينة رئيسية في الصين بنسبة 0.6% خلال يناير الماضي على أساس شهري، وهي أضعف وتيرة نمو منذ أبريل 2018.





وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع هو الصعود الشهري رقم 45 على التوالي في أسعار المنازل لكنه أقل من الوتيرة المسجلة في ديسمبر من العام الماضي والبالغة 0.8%.





أما على أساس سنوي، فإن مؤشر أسعار المنازل في الصين ارتفع بنسبة 10% خلال يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومقابل الصعود البالغ 9.7% في ديسمبر السابق له.





وبحسب البيانات، فإن 58 مدينة من بين إجمالي الـ70 مدينة في الصين أبلغت زيادة في أسعار المنازل خلال يناير الماضي وهو أقل من الرقم المسجل في ديسمبر والبالغ 59 مدينة.





يذكر أن اقتصاد الصين سجل أبطأ وتيرة نمو في 28 عاماً خلال العام الماضي وسط الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة، ما أثر بالسلب على ثقة المستهلكين.





وبحلول الساعة 11:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية ليسجل الدولار 6.7200 يوان.





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