روسيا: امريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا

2019/02/22 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ،الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنقل قوات عسكرية خاصة وآليات إلى فنزويلا.وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي في وزارة الخارجية: “واشنطن تحضر استفزازا وتقوم بذلك وفق جميع قواعد العلوم العسكرية”.وأضافت ” حيث لوحظ نقل قوات خاصة أميركية وآليات إلى الأراضي المجاورة للدولة الفنزويلية”.وتفاقمت […]

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