2019/02/22 | 15:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد ..
أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ،الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنقل قوات عسكرية خاصة وآليات إلى فنزويلا.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي في وزارة الخارجية: “واشنطن تحضر استفزازا وتقوم بذلك وفق جميع قواعد العلوم العسكرية”.
وأضافت ” حيث لوحظ نقل قوات خاصة أميركية وآليات إلى الأراضي المجاورة للدولة الفنزويلية”.
وتفاقمت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: امريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ،الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنقل قوات عسكرية خاصة وآليات إلى فنزويلا.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي في وزارة الخارجية: “واشنطن تحضر استفزازا وتقوم بذلك وفق جميع قواعد العلوم العسكرية”.
وأضافت ” حيث لوحظ نقل قوات خاصة أميركية وآليات إلى الأراضي المجاورة للدولة الفنزويلية”.
وتفاقمت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: امريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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