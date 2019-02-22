قرعة الدوري الأوروبي - مواجهات سهلة لأرسنال وتشيلسي وإنتر

2019/02/22 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي في مدينة نيون السويسرية والتي ضمت عددًا كبيرًا من كبار القارة من ضمنهم أرسنال وتشيلسي ونابولي وإنتر وفياريال وفالنسيا وإشبيلية وبنفيكا.

ولم تراعي القرعة أية معايير في تصنيف الفرق لمواجهات دور الـ 16 حيث تم تصنيفهم بالفعل في دور الـ 32 واتباع العديد من القوانين كالتي تمنع فريقين من نفس البلد من مواجهة بعضها البعض.

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وخضعت القرعة لقانون وحيد وهو عدم ملاقاة أي فريق من روسيا بأي فريق من أوكرانيا بسبب التوتر السياسي بين الفريقين.

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اليكم نتائج القرعة:

تشيلسي ضد دينامو كييفآينتراخت فرانكفورت ضد إنتر دينامو زغرب ضد بنفيكانابولي ضد سالزبورجفالنسيا ضد كرسنودارإشبيلية ضد سلافيا براهاأرسنال ضد رينزينيت ضد فياريالوسيخوض الفريق الذي تم سحبه أولًا في القرعة المباراة الأولى على ملعبه على أن تقام مباراة العودة في ملعب الفريق الثاني.

وتقام مباريات دور الـ 16 في يومي السابع والـ 14 من شهر مارس المقبل على ميعادين في السادسة و55 دقيقة والتاسعة بتوقيت وسط أوروبا.

جدير بالذكر أن نهائي البطولة من المقرر أن يكون في يوم 29 من مايو المقبل في مدينة باكو عاصمة أزربيجان.

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