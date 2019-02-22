2019/02/22 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة يبدو أن مسلسل هجرة الاقليات من العراق لم يتوقف حتى الان، بل على العكس تماماً، اذ شمل هذه المرة طائفة الصابئة المندائيين، الذين شكوا من اسباب عدة دفعتهم للهجرة.خالد ناجي رئيس مجلس شؤون الصابئة المندائيين في الديوانية، الذي قرر وعائلته الهجرة خارج البلاد، أوضح في حديث لـ موقع (بغداد اليوم) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائفة جديدة في العراق على وشك الرحيل.. ممثلهم: لا نملك حتى مقابر ندفن فيها!) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائفة جديدة في العراق على وشك الرحيل.. ممثلهم: لا نملك حتى مقابر ندفن فيها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).