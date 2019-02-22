تعرف على مواجهات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي

2019/02/22 | 15:43

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أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، التي أقيمت في مقر

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة "نيون" السويسرية، عن

مباريات متوازنة لكبار المسابقة.تشيلسي الإنجليزي × دينامو كييف الأوكرانيآرسنال الإنجليزي × ستاد رين الفرنسيإينتراخت فرانكفورت الألماني × إنتر ميلان الإيطاليدينامو زغرب الكرواتي × بنفيكا البرتغالينابولي الإيطالي × سالذبورج النمساويفالنسيا الإسباني × كراسنودار الروسيإشبيلية الإسباني × سلافيا براغ التشيكيزينيت الروسي × فياريال الإسبانيومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من هذا الدور يوم 7 مارس، على أن

تقام مباريات العودة في 14 من نفس الشهر، ثم ستقام قرعة الدور ربع

النهائي، ونصف النهائي من المسابقة يوم 15 من نفس الشهر.

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