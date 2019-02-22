شاهد.. ما هي رسائل وخطورة الظهور العسكري الأميركي في العراق ؟

2019/02/22 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى مراقبون أن الظهور العلني

للقوات الأميركية في العراق يحمل رسائل عدة بعضها موجه للرئيس

الاميركي ، مؤكدين ان دعم واشنطن للارهاب امر لايختلف عليه

احد.

تقرير: محمد الكعبي

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