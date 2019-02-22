مع قرب صدور تقرير مولر.. ما أبرز السيناريوهات؟

2019/02/22 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع خروج تقارير صحفية تشير إلى قرب انتهاء تحقيقات المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016،

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