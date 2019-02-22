الإدارة الذاتية بكوردستان سوريا ترحب بقرار إبقاء جنود أمريكيين في المنطقة

2019/02/22 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلرحبت الإدارة الذاتية بكوردستان سوريا بقرار الولايات المتحدة بإبقاء 200 جندي أمريكي في سوريا بعد سحب القوات، مشيرةً إلى أن هذا القرار "يشجع الدول الأوروبية الأخرى وخاصة شركاؤنا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، أيضاً على الاحتفاظ بقوات في المنطقة وقد يشجع دولاً أوروبية على أن تبقي قواتها أيضاً".وقال الرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجية في مقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر، في تصريح صحفي إننا "نرحب بقرار البيت الأبيض بالاحتفاظ بمئتي جندي لحفظ السلام في المنطقة".

وأضاف عمر "يمكن هذا القرار يشجع الدول الأوروبية الأخرى وخاصة شركاؤنا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، أيضاً على الاحتفاظ بقوات في المنطقة".وأضاف "أعتقد بقاء عدد من الجنود الأمريكيين وعدد أكبر من قوات التحالف وبحماية جوية، سيلعب دوراً في تثبيت الاستقرار وبحماية المنطقة أيضاً".

وأشار عمر إلى أنه "أعتقد أن بقاء هذه القوات في هذه المنطقة، ريثما تحل أزمة البلد سيكون حافزاً وداعماً ووسيلة ضغط أيضاً على دمشق لكي تحاول جدياً في أن يكون هناك حوار لحل الأزمة السورية".وأعلن البيت الابيض، أمس الخميس، أن البنتاغون سيبقي نحو 200 جندياً أميركياً في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب للقوات الأميركية من هذا البلد.

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