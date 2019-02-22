أشجار الحور بريف حلب.. زراعة رئيسية تتكبد خسائر كبيرة

2019/02/22 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطالعك أشجار الحور الباسقة وأنت تتجول في ريف منطقة جرابلس شرقي حلب (شمال سوريا) في مشهد جميل يخطف الألباب لكنه يختزل وراءه

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