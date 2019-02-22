“الفتح” يحسم الجدل حول منصب الداخلية: الفياض مازال مرشحاً

2019/02/22 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف المتحدث باسم تحالف “الفتح” احمد الأسدي، الجمعة، عن تشكيل لجنة بين تحالفه مع “سائرون”، لحسم الملفات العالقة، فيما أكد أن رئيس كتلة عطاء فالح الفياض، لا يزال مرشحاً لحقيبة الداخلية.وقال الاسدي، على صفحته في “الفيسبوك”، تابعها “ناس” اليوم (22 شباط 2019)، “شكلنا لجنة بين الفتح و سائرون و تجري اجتماعات […]

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