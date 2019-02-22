شركة تعبئة الغاز تحذر المواطنين من التعامل مع البائعين الجوالين

2019/02/22 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعت شركة تعبئة الغاز، الجمعة، المواطنين بالتعامل مع وكلاء الغاز الرسميين عند استبدال اسطوانة الغاز، محذرةً من التعامل مع الباعة الجوالين غير الرسميين.وذكر اعلام الشركة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (22 شباط 2019)، “على المواطنين التعامل مع وكلاء الغاز الرسميين عند استبدال اسطوانات الغاز والذين يحملون لوحات دلالة على […]

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