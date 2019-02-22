قوة محدودة لحفظ السلام في سوريا بعد الانسحاب الأميركي

2019/02/22 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- أعلن البيت الابيض الخميس أن البنتاغون سيبقي نحو 200 جنديا أميركيا في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب الذي أعلن عنه الرئيس دونالد

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