ناشطون جزائريون يدعون للاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة

2019/02/22 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد في الجزائر كريم قندولي، بدعوات عدة أطلقها ناشطون جزائريون، للخروج في مظاهرات شعبية، اليوم الجمعة، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة خامسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.

وأضاف مراسلنا، أن الدعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشارع والتظاهر رفضا لترشح بوتفليقة، تحت عنوان حراك الثاني والعشرين من فبراير، فيما انتشر قوات الأمن تحسبا لوجود أي مخاطر أمنية نتجية الاحتجاج السلمي، مشيرا إلى أن الاستعداد كبير لمواجهة أي أعمال عنف خلال التظاهرات.

وتتزامن هذه التحركات مع مظاهرات شهدتها عدة مدن جزائرية أبرزها بجاية في شمال البلاد، حيث ردد المحتجون هتافات رافضة للولاية الخامسة لبوتفليقة.

مزيد من التفاصيل مع مع الإعلامي وائل العنسي.

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