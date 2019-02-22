2019/02/22 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعد التفاؤل بشأن تقدم المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأسهم الأوروبية على الاستقرار قرب أعلى مستوى لها في أربعة أشهر اليوم الخميس على الرغم من أن نتائج بعض أعمال الشركات التي جاءت متواضعة شكلت ضغوطا على الأسواق.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع المؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة بنسبة 0.3 % وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 %.

وقال تقرير لرويترز إن واشنطن وبكين بدأتا في رسم الخطوط العريضة لالتزاماتهما المبدئية حيال أبرز المشكلات في نزاعهما التجاري وذلك في أفضل تقدم حتى الآن نحو إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.

وتراجعت أسهم سنتريكا 11 بالمئة في أكبر هبوط على ستوكس 600 بعد أن حذرت الشركة من أن فرض سقف وطني على فواتير الطاقة سيؤثر سلبا على نتائجها للعام 2019.

وارتفعت أسهم باركليز أربعة بالمئة رغم إعلان البنك تحقيق أرباح عائدة للمساهمين أقل من المتوقع بينما حقق تقدما في قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية الذي يواجه ضغوطا إذ زادت أرباح العام بأكمله مع ارتفاع دخل وحدة تداول الأسهم التابعة للبنك 25 %.

وانخفض سهم بي.ايه.إي سيستمز 5.9 %.



وقالت أكبر شركة للصناعات العسكرية في بريطانيا إن خطوات تقوم بها ألمانيا لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية قد تؤثر سلبا على اتفاقات كبيرة لها مع المملكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية والصين توقعان اتفاقيات اقتصادية بقيمة 28 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية والصين توقعان اتفاقيات اقتصادية بقيمة 28 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).