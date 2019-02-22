جنرال كندي : النصر على داعش لن يتم دون توفير الخدمات الحقيقية للعراقيين

2019/02/22 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر جنرال كندي ضمن قيادة قوات التحالف الدولي ، من احتمال عودة ظهور داعش في العراق ما لم تقم الحكومة الجديدة بمعالجة المشاكل التي أدت الى ظهور التنظيم بالاساس ، الناجمة عن الاخفاق في تقديم الخدمات الاساسية للناس .

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