سائرون : الفياض والجربا تم استبدالهما بمرشحين جديدين

2019/02/22 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي عن استبدال مرشحي الداخلية والدفاع فالح الفياض وفيصل الجربا ، بمرشحين جديدين ، لحل الخلاف واستكمال الكابينة الوزارية .

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