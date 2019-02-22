خطيب التيار الصدري: البصرة من أغنى المحافظات لكنها تفتقد إلى الخدمات بسبب الحكومات

2019/02/22 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد إمام وخطيب مصلى التيار الصدري بمنطقة خمسة ميل وسط البصرة الشيخ أزهر الكناني، تخوفه من عودة أزمة المياه المالحة إلى المحافظة بعد إهمال الجهات الحكومية لهذا الملف.

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