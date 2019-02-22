العراق يسلم الكويت رفات

2019/02/22 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة البصرة، الجمعة، عن تسليم الكويت رفات 300 أسير كويتي قتلوا في تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن عدد المفقودين الكويتيين في العراق 613 شخصا.

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