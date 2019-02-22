زحام أمام البنوك في زيمبابوي مع بدء تداول العملة الجديدة

2019/02/22 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: نظم المواطنون في زيمبابوي طوابير أمام المصارف بالعاصمة هراري اليوم الجمعة، بالتزامن مع بدء البنك المركزي عمليات تداول العملة الجديدة للبلاد.





وكان بنك الاحتياطي في زيمبابوي أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه سيقوم بفك الارتباط بين عملتها الإلكترونية والتي تدعى "بوند نوت" وبين الدولار الأمريكي والتي كانت تتبادل عند سعر صرف 1 دولار لكل بوند نوت.





كما ذكر البنك المركزي أنه سينشأ عملة جديدة من الـ"بوند نوت" والأموال الإلكترونية ستعرف باسم "أر.تي.جيه.إس دولار".





وأوضح تقرير نشرته وكالة "رويترز" نقلاً عن شهود عيان في زيمبابوي، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي قام ببيع الدولار الأمريكي للبنوك عند معدل يبلغ 2.5 أر.تي.جيه.إس دولار، بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي "جون مانجوديا".





وشهدت زيمبابوي اضطرابات قوية خلال الفترة الماضية على خلفية أزمة حادة في توافر العملة المستخدمة بعد إلغاء عملتها المحلية (الدولار الزيمبابوي) ففي عام 2008، وذلك بالتزامن مع تسارع التضخم بشكل قوية إلى جانب نقص الوقود والغذاء.





ومع تفاقم الأزمة، سجل سعر الدولار في زيمبابوي في السوق السوداء ما يعادل 4 أمثال قيمته في هيئة عملة "بوند نوت"، مع حدوث عجز واضح في توافر العملة الأمريكية.





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