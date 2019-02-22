تركيا تعلن تدمير 17 موقعا لحزب العمال في اقليم كوردستان

2019/02/22 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة عن قيامها بشن هجمات على مواقع حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، وفق إعلام محلي، أن القوات التركية، دمرت 17 موقعا لمسلحي الحزب.

وأضاف البيان، أن القوات التركية نفذت هجمات على منطقة خواكورك في اقليم كوردستان، بأكثر من 15 عملية في الفترة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن قواتها عثرت على مخابئ للمسلحين بعضها مبنية بالأسمنت، فيما جرى العثور على صاروخين محمولين من الار بي جي.

كما أكدت عثورها على طنين اثنين من الوقود الديزل، مشيرة إلى أن قواتها قامت بتدمير المخابئ.

وتقول السلطات التركية أنها تقوم باستهداف مواقع الحزب المتمرد ضد الدولة التركية، ردا على هجمات مسلحي الحزب.

وتعارض العراق الهجمات التركية معتبرة إياها انتهاكا للسيادة العراقية على أراضيها فيما تتجاهل تركيا الانتقادات العراقية وتستمر في هجماتها.

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