استنفار القوات العراقية على الحدود مع سوريا

2019/02/22 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار (العراق)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية في ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة أن القوات العراقية في حالة استنفار لمواجهة أية تداعيات

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