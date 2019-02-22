2019/02/22 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cq4zuy5RH3E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراق 2019 .. تظاهرات واحتجاجات وهدر للمليارات ! - بالعراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عراق 2019 .. تظاهرات واحتجاجات وهدر للمليارات ! - بالعراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).