2019/02/22 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظاهرة مقلقة أثارت انتباه الحكومة ورعب السكان، لا تزال الثقوب الأرضية العملاقة تظهر وسط تركيا، مما أجبر السلطات على إغلاق بعض المناطق والحقول الزراعية خشية الفجوات التي يمكنها أن تبتلع بيوتا بمن فيها.وفي وقت سابق من شهر فبراير الجاري، ظهرت 3 ثقوب أرضية عملاقة جديدة على الأقل في مدينة قونيا الواقعة وسط جنوب إقليم الأناضول، مما عزز مخاوف السكان المحليين، بحسب ما نشرت صحيفة حرييت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية، قولها إن "موجة جديدة من الفجوات اجتاحت المنطقة مؤخرا، بعرض يصل إلى 4 أمتار وعمق نحو 20 مترا.

وتنتشر هذه الثقوب في حقول زراعية أو بجوار طرق برية، مما يثير مخاوف المسافرين من سقوط سياراتهم بها.

واضطرت السطات المحلية إلى تطويق وإغلاق مناطق ظهرت بها الثقوب الجديدة، فيما قال بعض السكان إنهم اعتادوا على حدوث مثل هذه الانزلاقات الأرضية بسبب انحسار المياه تحت الأرض.

وتحدثت المصادر ذاتها إلى رئيس غرفة المهندسين الجيولوجيين في محافظة قونيا، فتح الله أريك، الذي فسر الظاهرة بقوله إن المنطقة شهدت معدلات قليلة من الأمطار هذا العام.

وأَضاف، ان "هذه المنطقة أيضا تزرع فيها محاصيل الذرة والبرسيم التي تحتاج كميات كبيرة من المياه، ولذلك نتخوف من أن يتوسع زحف هذه الثقوب نحو المزيد من المدن والحقول الزراعية".

وبحسب ما أظهرته تضاريس المنطقة، فإن استمرار ظهور الثقوب يضر الطبقة العليا من التربة الزراعية، حيث يؤدي إلى تفككها.انتهى، ف

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقوب الأرضية تثير الرعب في تركيا) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقوب الأرضية تثير الرعب في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).