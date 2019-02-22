مواجهات متوازنة في قرعة دور الـ16 من الدوري الاوروبي

2019/02/22 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..جنبت قرعة دور 16 لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد القاري في مدينة نيون السويسرية الأندية الكبيرة والمتوجة سابقاً باللقب، مواجهات قوية وأوقعتها في اختبارات في المتناول.ستكون مواجهة إينتراخت فرانكفورت الألماني، مع إنتر ميلان الإيطالي، الأقوى في هذا الدور الذي تقام مباريات […]

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