اعتقال 4 أشخاص خلال مشاجرة عشائرية مسلحة في أم قصر

2019/02/22 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية في محافظة البصرة، القبض على أربعة أشخاص على خلفية مشاجرة عشائرية مسلحة افتعلوها في مدينة أم قصر التابعة إلى قضاء الزبير غربي المحافظة.

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