مصير الملاك التدريبي المساعد لكاتانيتش يحسم الاسبوع المقبل

2019/02/22 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر ان يحسم اتحاد كرة القدم مصير الملاك التدريبي المساعد للمدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش في اجتماعه الاستثنائي الذي سيعقده الأسبوع المقبل برئاسة عبد الخالق مسعود .

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