أرباح البنوك الأمريكية تتراجع من أعلى مستوى على الإطلاق 

2019/02/22 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجل قطاع البنوك في الولايات المتحدة تراجعاً في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكن عام 2018 كان الأول في نحو 12 عاماً بدون حالات تعثر بالمصارف.





وأظهر التقرير الفصلي الصادر عن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، أمس الخميس، أن أرباح البنوك الأمريكية سجلت 59.1 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل الأرباح القياسية المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي والبالغة 62 مليار دولار.





أما على أساس سنوي، فإن أرباح قطاع البنوك في الولايات المتحدة شهد زيادة بنسبة 18.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.





وبحسب التقرير، فإن صافي أرباح البنوك المحققة خلال الربع الماضي ترجع إلى الضرائب المنخفضة والإيرادات التشغيلية المرتفعة.





وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية للبنوك الأمريكية 204.5 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر الماضي وهو ما يمثل زيادة بنحو 6.3% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017.





كما شهد صافي إيرادات الفوائد في المصارف بالولايات المتحدة نمواً بنسبة 8.1% خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.





وأوضح التقرير الفصلي أن عدد البنوك التي تعاني من مشاكل تراجع في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي من 71 إلى 60 مصرفاً، مسجلاً أدنى عدد منذ الربع الأول من عام 2007.





ووفقاً للتقرير، فإنه تم إضافة بنكين للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من 2018 في حين لم تسجل أية حالة تعثر بالفترة نفسها.





وعلى صعيد إجمالي عام 2018، فإن البنوك داخل الولايات المتحدة أبلغت زيادة في صافي أرباحها بنحو 44.1% مقارنة مع عام 2017 لتصل إلى 236.7 مليار دولار.





ولم يسجل العام الماضي أيّ حالة تعثر من جانب البنوك الأمريكية، ليكون بذلك 2018 هو العام الأول من نوعه بدون حالات تعثر منذ عام 2006.





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