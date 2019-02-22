ألكسندر ديوكوف رئيسًا جديداً للاتحاد الروسي لكرة القدم

2019/02/22 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء انتخاب ديوكوف عقب اجتماع استثنائي للاتحاد الروسي وشغل الرئيس الجديد منصب عضو للجنة التنفيذية في الاتحاد المحلي لكرة القدم منذ ألفين وأربعة َ عشر، وهو رئيسُ لجنةِ تطوير ِ كرة ِ القدم الروسية.

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