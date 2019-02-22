الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تنقل قوات خاصة وآليات نحو فنزويلا

2019/02/22 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تنقل

قوات خاصة وآليات إلى فنزويلا.



وقالت الناطقة “واشنطن تحضر استفزاز

وتقوم بذلك وفق جميع قواعد العلوم العسكرية… لوحظ نقل قوات خاصة

أميركية وآليات الى الأرضي المجاورة لفنزويلا”.



كما أعلنت المتحدثة

الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الولايات

المتحدة تخطط لتسليم أسلحة للمعارضة الفنزويلية، وتخطط إشراك شركة

“أنطونوف” الأوكرانية في ذلك.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، “من المخطط إيصال الشحنات الى

فنزويلا خلال شهر مارس في عدة دفعات عبر أراضي بلد مجاور باستخدام

طائرات النقل التابعة لشركة شحن دولية”.



وتابعت زاخاروفا “مع الأسف،

، ليس من المستغرب أن يتم تتبع الأثر الأوكراني في هذا التاريخ

البشع ، على وجه الخصوص، سوف تشارك مؤسسة أنطونوف الحكومية في ذلك”.

وحذرت المتحدثة باسم الوزارة من أن “تطور الأحداث في فنزويلا وصل

إلى نقطة حرجة، يدرك ذلك الجميع.



من المخطط في 23 شباط / فبراير

تنفيذ استفزاز خطير وواسع النطاق – عبور الحدود الفنزويلية بتحضير

من قبل القيادة الأميركية مع ما يسمى بالقافلة الإنسانية”.

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