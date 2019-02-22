الدوري الأوروبي.. تعرف على نتائج قرعة دور الـ 16

2019/02/22 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} جنبت قرعة دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي سحبت الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، الأندية الكبيرة والمتوجة سابقا باللقب مواجهات قوية، وأوقعتها في اختبارات "مقبولة".

وستكون مواجهة إينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل 1980، مع إنتر ميلانو الإيطالي، بطل أعوام 1991 و1994 و1998، الأقوى في هذا الدور الذي تقام مباريات ذهابه في 7 مارس المقبل، والإياب في 14 من الشهر ذاته.وأوقعت القرعة تشلسي الإنجليزي، بطل عام 2013 ضد دينامو كييف الأوكراني، فيما جاء مواطنه أرسنال وصيف بطل 2000، في مواجهة رين الفرنسي الذي فجر المفاجأة في دور الـ32 بإخراجه ريال بتيس الإسباني.ويلعب نابولي الإيطالي، بطل 1989 بقيادة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، مع سالزبورغ النمساوي الذي كان بلغ دور الأربعة الموسم الماضي.أما إشبيلية الإسباني، المتوج باللقب 5 مرات بينها 3 مرات متتالية أعوام 2014 و2015 و2016، فسيلاقي سلافيا براغ التشيكي.وأوقعت القرعة بنفيكا البرتغالي، وصيف نسخ 1983 و2013 و2014، في مواجهة دينامو زغرب الكرواتي، على أن يلعب فالنسيا الإسباني، بطل 2004، مع كراسنودار الروسي الذي يخوض الدور ثمن النهائي للمرة الثانية.ويلعب فياريال، الممثل الثالث لإسبانيا في المسابقة، مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي بطل 2008.ويحتضن الملعب الأولمبي للعاصمة الأذربيجانية باكو المباراة النهائية في 29 مايو آيار.وكانت القرعة كالآتي:تشلسي - دينامو كييفإينتراخت فرانكفورت - إنتر ميلانودينامو زغرب - بنفيكانابولي - سالزبورغفالنسيا - كراسنودارإشبيلية - سلافيا براغأرسنال - رينزينيت سان بطرسبورغ - فياريال.انتهى

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