طاقم تحكيم عراقي في مهمة اسيوية

2019/02/22 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز} حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة بدور المجموعات ضمن كاس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأختار الاتحاد الآسيوي طاقم التحكيم العراقي بقيادة الدولي زيد ثامر ويساعده ميثم خماط واكرم علي لقيادة مباراة النجمة اللبناني والجزيرة الاردني التي ستقام، الاثنين، في الجولة الاولى من دوري المجموعات ضمن كاس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.ويأتي تكليف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد ان تمكن الحكام العراقيون من كسب ثقة الاتحاد خلال المهام السابقة التي كلفهم بها الاتحاد القاري.

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