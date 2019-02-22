2019/02/22 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الشرطة الاتحادية تؤمن تظاهرات ساحة التحرير

22/02/2019 16:18:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

تظاهر العشرات في ساحة التحرير ، الجمعة، للمطالبة بمكافحة الفساد وتنفيذ اصلاحات في مفاصل الحكومة .

وذكر مصدر محلي في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان " العشرات تظاهروا في ساحة التحرير للمطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد واستكمال تشكيل الحكومة".

واضاف، ان"دورية تابعة للشرطة الاتحادية امنت التظاهرة ولا يوجد اية قطوعات باتجاه ساحة التحرير".

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