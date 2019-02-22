الكشف عن عدد العائلات المسيحية العائدة للموصل منذ إعلان التحرير

2019/02/22 | 16:48

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مستشار محافظ نينوى لشؤون المسيحيين ومدير زراعة نينوى، دريد زوما حكمت، اليوم الجمعة، عودة نحو...





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