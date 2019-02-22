الجيش الباكستاني يحذر الهند من اي هجوم

2019/02/22 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، استعداده لصد أي هجوم من الهند، محذرا من رد شامل.ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، قوله

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