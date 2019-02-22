نائب يطالب الحكومة بمراقبة شركات الاتصال لسوء خدماتها المقدمة

2019/02/22 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال السليطي في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" جميع مناطق العراق تشهد ضعف جودة الخدمة المقدمة من شركات الهاتف النقال سواء بالاتصالات أو بالانترنت وعدم تفعيل الكثير من الخدمات أسوة بنظيراتها في دول الجوار والعالم".

وبين السلطاني، انه" على دوائر الاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات تفعيل العمل ببدالات الهاتف اللاسلكي وشبكة الانترنت، باعتبارها خدمات رخيصة نسبياً وبجودة أفضل إذا ماتم إكمال تلك المشاريع".

ودعاء النائب بحسب البيان هيأة الإعلام والاتصالات بممارسة دورها الحقيقي في الرقابة والإشراف على تلك الشركات باعتبارها المسؤولة عن عملهم".

انتهى..م.ر

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