النقل: نجاح تحميل وتفريغ القطار التجريبي الثاني لزيت الغاز

2019/02/22 | 16:49

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بغداد:سومر نيوز

أعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، اليوم الجمعة، نجاح تحميل وتفريغ القطار التجريبي الثاني لزيت الغاز من...

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