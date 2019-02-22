الصين تقدم أول مذيعة فريدة من نوعها

2019/02/22 | 16:49

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متابعة :سومر نيوز

كشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن أول مذيعة أخبار تعمل بتقنية الذكاء الصناعي في العا...

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