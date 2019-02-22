2019/02/22 | 16:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصين تقدم أول مذيعة فريدة من نوعها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
كشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن أول مذيعة أخبار تعمل بتقنية الذكاء الصناعي في العا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصين تقدم أول مذيعة فريدة من نوعها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصين تقدم أول مذيعة فريدة من نوعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).