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الصين تقدم أول مذيعة فريدة من نوعها
2019/02/22 | 16:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

كشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن أول مذيعة أخبار تعمل بتقنية الذكاء الصناعي في العا...

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